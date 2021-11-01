ไดเรกทอรีบริษัท
ACV Auctions เงินเดือน

เงินเดือนของ ACV Auctions อยู่ในช่วง $85,425 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $200,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ACV Auctions. อัปเดตล่าสุด: 9/8/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $150K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $200K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $110K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$87.6K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$85.4K
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at ACV Auctions is ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ with a yearly total compensation of $200,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ACV Auctions is $110,000.

