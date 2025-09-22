ไดเรกทอรีบริษัท
Activision Blizzard
Activision Blizzard นักบัญชี เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักบัญชี in Ireland ที่ Activision Blizzard อยู่ในช่วง €129K ถึง €184K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Activision Blizzard

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

€148K - €173K
Ireland
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
€129K€148K€173K€184K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

€142K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Activision Blizzard การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักบัญชี ที่ Activision Blizzard in Ireland อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €183,664 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Activision Blizzard สำหรับตำแหน่ง นักบัญชี in Ireland คือ €128,722

แหล่งข้อมูลอื่นๆ