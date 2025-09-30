ไดเรกทอรีบริษัท
แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Greater Montreal ที่ Actalent รวม CA$106K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Actalent อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Actalent
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
รวมต่อปี
CA$106K
ระดับ
Mid Level
เงินเดือนฐาน
CA$106K
Stock (/yr)
CA$0
โบนัส
CA$0
อายุงานในบริษัท
4 ปี
ประสบการณ์
4 ปี
คำถามที่พบบ่อย

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای วิศวกรซอฟต์แวร์ در Actalent in Greater Montreal برابر کل دستمزد سالانه CA$141,100 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Actalent برای نقش วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Montreal برابر CA$106,016 است.

