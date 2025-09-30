ไดเรกทอรีบริษัท
Acronis
  • Bulgaria

Acronis วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Bulgaria

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Bulgaria ที่ Acronis รวม BGN 92.9K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Acronis อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Acronis
Senior Software Developer
Sofia, SF, Bulgaria
รวมต่อปี
BGN 92.9K
ระดับ
Senior
เงินเดือนฐาน
BGN 92.9K
Stock (/yr)
BGN 0
โบนัส
BGN 0
อายุงานในบริษัท
5 ปี
ประสบการณ์
7 ปี
ระดับอาชีพใน Acronis?

BGN 278K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
เงินเดือนฝึกงาน

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Acronis in Bulgaria อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี BGN 142,115 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Acronis สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Bulgaria คือ BGN 86,900

แหล่งข้อมูลอื่นๆ