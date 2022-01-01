ไดเรกทอรีบริษัท
Acronis
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Acronis เงินเดือน

เงินเดือนของ Acronis อยู่ในช่วง $51,449 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $132,197 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Acronis. อัปเดตล่าสุด: 9/7/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $75.4K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $90.8K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$51.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$100K
ผู้จัดการโครงการ
$79.2K
ฝ่ายขาย
$132K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

Acronis में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका ฝ่ายขาย at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $132,197 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Acronis में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $84,998 है।

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Acronis

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Zimperium
  • BlueCat
  • Zerto
  • DataArt
  • StarLeaf
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ