ไดเรกทอรีบริษัท
ACI Worldwide
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

ACI Worldwide เงินเดือน

เงินเดือนของ ACI Worldwide อยู่ในช่วง $48,448 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรม ที่ระดับต่ำสุด ถึง $274,316 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ACI Worldwide. อัปเดตล่าสุด: 9/7/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

ความสำเร็จของลูกค้า
$98.5K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$106K
ทรัพยากรบุคคล
$59.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$99.5K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$153K
ผู้จัดการโปรแกรม
$48.4K
ฝ่ายขาย
$274K
วิศวกรฝ่ายขาย
$241K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$101K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ ACI Worldwide คือ ฝ่ายขาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $274,316 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ACI Worldwide คือ $101,304

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ ACI Worldwide

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • FactSet
  • Gartner
  • Maxar Technologies
  • Cognizant
  • Rackspace
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ