Acer วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Taipei Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Greater Taipei Area ที่ Acer รวม NT$703K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Acer อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Acer
Project Engineer
Taipei, TP, Taiwan
รวมต่อปี
NT$703K
ระดับ
Engineer
เงินเดือนฐาน
NT$703K
Stock (/yr)
NT$0
โบนัส
NT$0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
1 ปี
คำถามที่พบบ่อย

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για วิศวกรซอฟต์แวร์ στην Acer in Greater Taipei Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή NT$1,250,040. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Acer για τον ρόλο วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Taipei Area είναι NT$703,011.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ