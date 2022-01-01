ไดเรกทอรีบริษัท
Accedo เงินเดือน

เงินเดือนของ Accedo อยู่ในช่วง $32,714 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $139,887 สำหรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Accedo. อัปเดตล่าสุด: 10/10/2025

$160K

ทรัพยากรบุคคล
$93.9K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$140K
การตลาด
$76.2K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$32.7K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$93.3K
ผู้จัดการโปรแกรม
$73.8K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$115K
สถาปนิกโซลูชั่น
$108K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$99.2K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Accedo คือ ที่ปรึกษาด้านการจัดการ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $139,887 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Accedo คือ $93,897

