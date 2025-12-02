ไดเรกทอรีบริษัท
Absa Group
Absa Group วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย วิศวกรซอฟต์แวร์ in Czech Republic ที่ Absa Group อยู่ในช่วง CZK 1.75M ถึง CZK 2.46M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Absa Group อัปเดตล่าสุด: 12/2/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$89.3K - $104K
Czech Republic
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$82.5K$89.3K$104K$116K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Absa Group in Czech Republic อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CZK 2,456,734 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Absa Group สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Czech Republic คือ CZK 1,754,810

