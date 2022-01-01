ไดเรกทอรีบริษัท
ABOUT YOU เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน ABOUT YOU ตั้งแต่ $65,128 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ผู้จัดการโครงการ ที่ต่ำสุดถึง $92,656 สำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ABOUT YOU. อัปเดตล่าสุด: 8/11/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $69.8K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$70.3K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$69.4K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$92.7K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$81.5K
ผู้จัดการโครงการ
$65.1K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ ABOUT YOU คือ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $92,656 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ ABOUT YOU คือ $70,053

