ไดเรกทอรีบริษัท
Abnormal AI
Abnormal AI เงินเดือน

เงินเดือนของ Abnormal AI อยู่ในช่วง $67,409 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค ที่ระดับต่ำสุด ถึง $623,603 สำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Abnormal AI. อัปเดตล่าสุด: 11/14/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $200K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์
Median $181K

87 23
ทรัพยากรบุคคล
$624K
การตลาด
$208K
การดำเนินงานการตลาด
$214K
นักสรรหาบุคลากร
$199K
ฝ่ายขาย
$236K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$585K
ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค
$67.4K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Abnormal AI การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Abnormal AI คือ ทรัพยากรบุคคล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $623,603 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Abnormal AI คือ $210,816

