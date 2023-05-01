ไดเรกทอรีบริษัท
ABC Technologies
ABC Technologies เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน ABC Technologies ตั้งแต่ $6,983 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ต่ำสุดถึง $70,139 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ABC Technologies. อัปเดตล่าสุด: 8/16/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $7K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$63.2K
นักวิเคราะห์การเงิน
$67K

วิศวกรเครื่องกล
$47.6K
ผู้จัดการโปรแกรม
$13.9K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$70.1K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ ABC Technologies คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $70,139 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ ABC Technologies คือ $55,412

