ABBYY
  • Budapest Metropolitan Area

ABBYY วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Budapest Metropolitan Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Budapest Metropolitan Area ที่ ABBYY รวม HUF 28.19M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ABBYY อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
ABBYY
Software Engineer
Budapest, BU, Hungary
รวมต่อปี
HUF 28.19M
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
HUF 28.19M
Stock (/yr)
HUF 0
โบนัส
HUF 0
อายุงานในบริษัท
5 ปี
ประสบการณ์
5 ปี
ระดับอาชีพใน ABBYY?

HUF 56.4M

คำถามที่พบบ่อย

ABBYYวิศวกรซอฟต์แวร์職位 in Budapest Metropolitan Area年度總薪酬中位數為HUF 22,317,081。

