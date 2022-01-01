ไดเรกทอรีบริษัท
ABBYY
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

ABBYY เงินเดือน

เงินเดือนของ ABBYY อยู่ในช่วง $36,116 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ระดับต่ำสุด ถึง $111,543 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ABBYY. อัปเดตล่าสุด: 9/8/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $80K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$93.6K
การพัฒนาองค์กร
$39.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
บริการลูกค้า
$36.4K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$36.1K
การตลาด
$46.6K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$78.2K
ผู้จัดการโครงการ
$72.1K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$112K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ ABBYY คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $111,543 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ABBYY คือ $72,136

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ ABBYY

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • KLDiscovery
  • Civis Analytics
  • eClinicalWorks
  • GoodData
  • BAO Systems
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ