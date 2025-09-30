ไดเรกทอรีบริษัท
ABB
ABB วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Milan Metro Area

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Milan Metro Area ที่ ABB รวม €54.4K ต่อyear สำหรับ Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Milan Metro Area รวม €54.2K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ABB อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Associate Software Engineer
(ระดับเริ่มต้น)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€54.4K
€51K
€0
€3.4K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
ดู 1 ระดับอื่นๆ
€160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ระดับอาชีพใน ABB?

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรเครือข่าย

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ ABB in Milan Metro Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €60,986 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ABB สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Milan Metro Area คือ €54,122

