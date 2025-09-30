ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Milan Metro Area ที่ ABB รวม €54.4K ต่อyear สำหรับ Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Milan Metro Area รวม €54.2K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ABB อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€54.4K
€51K
€0
€3.4K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
