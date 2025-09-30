ไดเรกทอรีบริษัท
ABB
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Metropoolregio Eindhoven

ABB วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Metropoolregio Eindhoven

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Metropoolregio Eindhoven ที่ ABB อยู่ในช่วง €81K ต่อyear สำหรับ Software Engineer ถึง €88.5K ต่อyear สำหรับ Senior Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Metropoolregio Eindhoven รวม €84.8K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ABB อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Associate Software Engineer
(ระดับเริ่มต้น)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€81K
€81K
€0
€0
Senior Software Engineer
€88.5K
€85.5K
€0
€3K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
€160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

ระดับอาชีพใน ABB?

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรเครือข่าย

คำถามที่พบบ่อย

ABB in Metropoolregio Eindhovenวิศวกรซอฟต์แวร์职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬€118,238。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
ABB in Metropoolregio Eindhovenวิศวกรซอฟต์แวร์职位的年度总薪酬中位数为€84,813。

