ABB นักวิเคราะห์การเงิน เงินเดือน ใน Greater Bengaluru

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิเคราะห์การเงิน ค่ามัธยฐาน in Greater Bengaluru ที่ ABB รวม ₹807K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ABB อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
ABB
Financial Analyst
Bengaluru, KA, India
รวมต่อปี
₹807K
ระดับ
hidden
เงินเดือนฐาน
₹807K
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹0
อายุงานในบริษัท
0-1 ปี
ประสบการณ์
0-1 ปี
ระดับอาชีพใน ABB?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์การเงิน ที่ ABB in Greater Bengaluru อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹1,288,873 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ABB สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์การเงิน in Greater Bengaluru คือ ₹750,653

