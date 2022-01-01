ไดเรกทอรีบริษัท
ABB
ABB เงินเดือน

เงินเดือนของ ABB อยู่ในช่วง $6,349 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $191,040 สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ABB. อัปเดตล่าสุด: 9/8/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $82.9K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
Median $120K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $98K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $39.4K
นักวิเคราะห์การเงิน
Median $9.3K
นักบัญชี
$53.2K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$114K
วิศวกรควบคุม
$28.6K
นักเขียนโฆษณา
$45.2K
บริการลูกค้า
$6.3K
การตลาด
$17.9K
วิศวกรเครื่องกล
$63.5K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$151K
ผู้จัดการโครงการ
$154K
ฝ่ายขาย
$86.8K
วิศวกรฝ่ายขาย
$50.6K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$32.5K
สถาปนิกโซลูชั่น
$191K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$76.1K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ ABB คือ สถาปนิกโซลูชั่น at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $191,040 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ABB คือ $63,528

