AARP เงินเดือน

เงินเดือนของ AARP อยู่ในช่วง $52,260 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ระดับต่ำสุด ถึง $201,000 สำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ AARP. อัปเดตล่าสุด: 9/7/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $155K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $118K
การตลาด
Median $123K

นักวิเคราะห์ข้อมูล
$99K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$131K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$52.3K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$201K
ผู้จัดการโครงการ
$121K
สถาปนิกโซลูชั่น
$72.5K
คำถามที่พบบ่อย

أعلى وظيفة أجراً في AARP هي นักออกแบบผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $201,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في AARP هو $120,600.

