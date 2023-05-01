ไดเรกทอรีบริษัท
Aaptiv
    Aaptiv provides digital health and wellness coaching to individuals, companies, and organizations with a fast-growing community of members who take on average 20,000 of Aaptiv's exclusive classes each day across 15 categories. Aaptiv has transformed corporate fitness & wellness benefit programs to deliver personalized, high-quality fitness for each individual in an organization. Aaptiv members have unlimited, on-demand access to thousands of audio and video workouts and structured programs across 15 categories.

    http://www.aaptiv.com
    เว็บไซต์
    2015
    ปีที่ก่อตั้ง
    126
    จำนวนพนักงาน
    $10M-$50M
    รายได้โดยประมาณ
    สำนักงานใหญ่

    แหล่งข้อมูลอื่นๆ