A123 Systems
A123 Systems เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน A123 Systems ตั้งแต่ $29,850 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ต่ำสุดถึง $149,250 สำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ A123 Systems. อัปเดตล่าสุด: 8/12/2025

$160K

วิศวกรเคมี
Median $125K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$149K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$29.9K

ตารางการได้รับสิทธิ์

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ A123 Systems, การมอบหุ้น/ทุน เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ A123 Systems คือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $149,250 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ A123 Systems คือ $125,000

