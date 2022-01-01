ไดเรกทอรีบริษัท
84.51˚
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

84.51˚ เงินเดือน

เงินเดือนของ 84.51˚ อยู่ในช่วง $80,400 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานการตลาด ที่ระดับต่ำสุด ถึง $252,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ 84.51˚. อัปเดตล่าสุด: 9/7/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $123K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $140K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรข้อมูล

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

ฝ่ายขาย
Median $105K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $252K
การดำเนินงานการตลาด
$80.4K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$241K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes 84.51˚ on ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ aastase kogutasuga $252,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte 84.51˚ keskmine aastane kogutasu on $131,600.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ 84.51˚

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Genesys
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ