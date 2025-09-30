ไดเรกทอรีบริษัท
7-Eleven
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Greater Dallas Area

7-Eleven วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Dallas Area

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Dallas Area ที่ 7-Eleven อยู่ในช่วง $136K ต่อyear สำหรับ Software Engineer II ถึง $171K ต่อyear สำหรับ Lead Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Dallas Area รวม $156K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ 7-Eleven อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Software Engineer I
(ระดับเริ่มต้น)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
ดู 1 ระดับอื่นๆ
$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

ระดับอาชีพใน 7-Eleven?

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ 7-Eleven in Greater Dallas Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $173,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ 7-Eleven สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Dallas Area คือ $157,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ