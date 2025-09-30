ไดเรกทอรีบริษัท
7-Eleven
  • เงินเดือน
  • นักวิเคราะห์ข้อมูล

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักวิเคราะห์ข้อมูล

  • Greater Dallas Area

7-Eleven นักวิเคราะห์ข้อมูล เงินเดือน ใน Greater Dallas Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิเคราะห์ข้อมูล ค่ามัธยฐาน in Greater Dallas Area ที่ 7-Eleven รวม $90K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ 7-Eleven อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
7-Eleven
Data Analyst
Irving, TX
รวมต่อปี
$90K
ระดับ
-
เงินเดือนฐาน
$90K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
4 ปี
ระดับอาชีพใน 7-Eleven?

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a นักวิเคราะห์ข้อมูล at 7-Eleven in Greater Dallas Area sits at a yearly total compensation of $104,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 7-Eleven for the นักวิเคราะห์ข้อมูล role in Greater Dallas Area is $90,000.

