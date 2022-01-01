ไดเรกทอรีบริษัท
7-Eleven
7-Eleven เงินเดือน

เงินเดือนของ 7-Eleven อยู่ในช่วง $13,345 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักบัญชี ที่ระดับต่ำสุด ถึง $189,750 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ 7-Eleven. อัปเดตล่าสุด: 9/7/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer II $138K
Senior Software Engineer $157K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $178K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $90K

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $190K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $120K
นักบัญชี
$13.3K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$86.4K
ผู้ปรับการเรียกร้องค่าสินไหม
$99.5K
บริการลูกค้า
$37.7K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$126K
นักวิเคราะห์การเงิน
$98.5K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$131K
ทรัพยากรบุคคล
$119K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$32.2K
การตลาด
$181K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$156K
ผู้จัดการโครงการ
$39.6K
ฝ่ายขาย
$45K
สถาปนิกโซลูชั่น
$127K
นักลงทุนร่วมทุน
$15.7K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ 7-Eleven คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $189,750 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ 7-Eleven คือ $119,400

แหล่งข้อมูลอื่นๆ