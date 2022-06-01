ไดเรกทอรีบริษัท
66degrees
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

66degrees เงินเดือน

เงินเดือนของ 66degrees อยู่ในช่วง $131,340 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $250,848 สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ 66degrees. อัปเดตล่าสุด: 9/7/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $138K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$181K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$131K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
ผู้จัดการโครงการ
$181K
ฝ่ายขาย
$229K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$219K
สถาปนิกโซลูชั่น
$251K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$179K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ 66degrees คือ สถาปนิกโซลูชั่น at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $250,848 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ 66degrees คือ $180,746

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ 66degrees

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Lyft
  • Pinterest
  • Databricks
  • Amazon
  • Dropbox
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ