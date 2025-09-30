ไดเรกทอรีบริษัท
3Pillar Global
  • Romania

3Pillar Global วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Romania

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Romania ที่ 3Pillar Global รวม RON 173K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ 3Pillar Global อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
3Pillar Global
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Cluj-Napoca, CJ, Romania
รวมต่อปี
RON 173K
ระดับ
Medior QA
เงินเดือนฐาน
RON 173K
Stock (/yr)
RON 0
โบนัส
RON 0
อายุงานในบริษัท
4 ปี
ประสบการณ์
4 ปี
ระดับอาชีพใน 3Pillar Global?

RON 714K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

คำถามที่พบบ่อย

แหล่งข้อมูลอื่นๆ