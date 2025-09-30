ไดเรกทอรีบริษัท
3Pillar Global
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Greater Toronto Area

3Pillar Global วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Toronto Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Greater Toronto Area ที่ 3Pillar Global รวม CA$112K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ 3Pillar Global อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
รวมต่อปี
CA$112K
ระดับ
L2
เงินเดือนฐาน
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
โบนัส
CA$789.3
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
6 ปี
ระดับอาชีพใน 3Pillar Global?

CA$226K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a วิศวกรซอฟต์แวร์ at 3Pillar Global in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$124,082. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 3Pillar Global for the วิศวกรซอฟต์แวร์ role in Greater Toronto Area is CA$110,990.

