ไดเรกทอรีบริษัท
3Pillar Global
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

3Pillar Global เงินเดือน

เงินเดือนของ 3Pillar Global อยู่ในช่วง $46,892 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $217,905 สำหรับตำแหน่ง ความสำเร็จของลูกค้า ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ 3Pillar Global. อัปเดตล่าสุด: 9/7/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $47.9K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

ความสำเร็จของลูกค้า
$218K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$164K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$46.9K
ผู้จัดการโครงการ
$51.1K
ฝ่ายขาย
$80.4K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$60.4K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$107K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ 3Pillar Global คือ ความสำเร็จของลูกค้า at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $217,905 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ 3Pillar Global คือ $70,384

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ 3Pillar Global

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Xoriant
  • Arcesium
  • SoftServe
  • Avtex
  • DDN
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ