3M ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค เงินเดือน

ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ 3M อัปเดตล่าสุด: 10/27/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

CRC 31.06M - CRC 37.62M
Costa Rica
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
CRC 28.64MCRC 31.06MCRC 37.62MCRC 40.03M
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

0%

ปี 1

0%

ปี 2

100 %

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU + Options

ที่ 3M RSU + Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 0% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (0.00% รายปี)

  • 0% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (0.00% รายปี)

  • 100% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (100.00% รายปี)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU + Options

ที่ 3M RSU + Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค ที่ 3M in Costa Rica อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CRC 40,031,074 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ 3M สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค in Costa Rica คือ CRC 28,642,924

แหล่งข้อมูลอื่นๆ