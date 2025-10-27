ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States ที่ 3M อยู่ในช่วง $87.9K ต่อyear สำหรับ T1 ถึง $170K ต่อyear สำหรับ T4A แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $112K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ 3M อัปเดตล่าสุด: 10/27/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
T1
$87.9K
$84.7K
$0
$3.2K
T2
$102K
$97.3K
$500
$3.8K
T3
$129K
$121K
$0
$7.7K
T4
$154K
$148K
$0
$6.7K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
0%
ปี 1
0%
ปี 2
100 %
ปี 3
ที่ 3M RSU + Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
0% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (0.00% รายปี)
0% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (0.00% รายปี)
100% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (100.00% รายปี)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
ปี 1
33.3%
ปี 2
33.3%
ปี 3
ที่ 3M RSU + Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
