  • เงินเดือน
  • ฝ่ายขาย

  • เงินเดือนทั้งหมดของ ฝ่ายขาย

3M ฝ่ายขาย เงินเดือน

ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ 3M อัปเดตล่าสุด: 10/27/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

CA$150K - CA$175K
Canada
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
CA$130KCA$150KCA$175KCA$186K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

0%

ปี 1

0%

ปี 2

100 %

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU + Options

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU + Options

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ฝ่ายขาย ที่ 3M in Canada อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$186,083 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ 3M สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย in Canada คือ CA$130,417

