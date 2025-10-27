ไดเรกทอรีบริษัท
3M
  • เงินเดือน
  • วิศวกรฮาร์ดแวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรฮาร์ดแวร์

3M วิศวกรฮาร์ดแวร์ เงินเดือน

ค่าตอบแทน วิศวกรฮาร์ดแวร์ in United States ที่ 3M รวม $127K ต่อyear สำหรับ T3 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $128K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ 3M อัปเดตล่าสุด: 10/27/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
T1
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Advanced Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
Senior Hardware Engineer
$127K
$122K
$0
$4.1K
T4
Specialist Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

0%

ปี 1

0%

ปี 2

100 %

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU + Options

ที่ 3M RSU + Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 0% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (0.00% รายปี)

  • 0% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (0.00% รายปี)

  • 100% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (100.00% รายปี)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU + Options

ที่ 3M RSU + Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่ 3M in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $159,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ 3M สำหรับตำแหน่ง วิศวกรฮาร์ดแวร์ in United States คือ $127,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ