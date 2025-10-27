ไดเรกทอรีบริษัท
3M
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • การดำเนินงานธุรกิจ

  • เงินเดือนทั้งหมดของ การดำเนินงานธุรกิจ

3M การดำเนินงานธุรกิจ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย การดำเนินงานธุรกิจ ที่ 3M อยู่ในช่วง $106K ถึง $145K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ 3M อัปเดตล่าสุด: 10/27/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$115K - $136K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$106K$115K$136K$145K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

เราต้องการเพียง 2 เพิ่มเติม การดำเนินงานธุรกิจ ข้อมูลเงินเดือน ที่ 3M เพื่อปลดล็อค!

เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!

💰 ดูทั้งหมด เงินเดือน

💪 ส่งข้อมูล เงินเดือนของคุณ

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

0%

ปี 1

0%

ปี 2

100 %

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU + Options

ที่ 3M RSU + Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 0% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (0.00% รายปี)

  • 0% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (0.00% รายปี)

  • 100% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (100.00% รายปี)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU + Options

ที่ 3M RSU + Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว การดำเนินงานธุรกิจ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ การดำเนินงานธุรกิจ ที่ 3M อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $145,188 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ 3M สำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานธุรกิจ คือ $106,050

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ 3M

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Caterpillar
  • Raven Industries
  • Canon
  • Emerson
  • Baxter International
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ