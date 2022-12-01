ไดเรกทอรีบริษัท
3Commas เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน 3Commas ตั้งแต่ $38,745 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ต่ำสุดถึง $82,802 สำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ 3Commas. อัปเดตล่าสุด: 8/11/2025

$160K

นักวิเคราะห์ข้อมูล
$38.7K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$82.8K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$51K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$47.8K
ผู้จัดการโครงการ
$49.8K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$69.6K
คำถามที่พบบ่อย

A legmagasabb fizetésű szerep a 3Commas-nél a นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level, évi $82,802 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A 3Commas-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $50,354.

