ไดเรกทอรีบริษัท
23andMe
23andMe เงินเดือน

เงินเดือนของ 23andMe อยู่ในช่วง $48,634 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $305,520 สำหรับตำแหน่ง การตลาด ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ 23andMe. อัปเดตล่าสุด: 9/7/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
ผู้จัดการโปรแกรม
Median $170K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $160K

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$181K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$147K
นักวิเคราะห์การเงิน
$175K
การตลาด
$306K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$48.6K
นักสรรหา
$242K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$204K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$269K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$173K
ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ 23andMe คือ การตลาด at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $305,520 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ 23andMe คือ $177,761

