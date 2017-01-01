ไดเรกทอรีบริษัท
20Cube Logistics
    • เกี่ยวกับ

    20Cube Logistics is a digital logistics company offering global services in freight forwarding, customs clearance, warehousing, and distribution. They focus on innovative solutions and seamless shipment control to enhance logistics efficiency.

    20cube.com
    เว็บไซต์
    2011
    ปีที่ก่อตั้ง
    780
    จำนวนพนักงาน
    $100M-$250M
    รายได้โดยประมาณ
    สำนักงานใหญ่

