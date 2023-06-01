1X Technologies เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
ช่วงเงินเดือน 1X Technologies ตั้งแต่ $72,525 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ต่ำสุดถึง $193,184 สำหรับ บริการลูกค้า ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ 1X Technologies. อัปเดตล่าสุด: 8/19/2025

บริการลูกค้า
$193K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$127K
วิศวกรเครื่องกล
$83.4K

วิศวกรซอฟต์แวร์
$72.5K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ 1X Technologies คือ บริการลูกค้า at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $193,184 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ 1X Technologies คือ $104,998

