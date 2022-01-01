ไดเรกทอรีบริษัท
1Password เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน 1Password ตั้งแต่ $32,474 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ บริการลูกค้า ที่ต่ำสุดถึง $218,900 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ 1Password. อัปเดตล่าสุด: 8/19/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $115K
บริการลูกค้า
Median $32.5K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $118K
การขาย
Median $139K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$80.2K
ความสำเร็จของลูกค้า
$137K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$161K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$137K
การตลาด
$80.6K
ผู้จัดการพันธมิตร
$92.6K
ผู้จัดการออกแบบผลิตภัณฑ์
$188K
วิศวกรขาย
$123K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$219K
นักเขียนทางเทคนิค
$117K
นักวิจัย UX
$55K
ตารางการได้รับสิทธิ์

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ 1Password, การมอบหุ้น/ทุน เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ 1Password คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $218,900 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ 1Password คือ $123,310

