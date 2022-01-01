ไดเรกทอรีบริษัท
1mg
1mg เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน 1mg ตั้งแต่ $16,777 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ต่ำสุดถึง $67,135 สำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ 1mg. อัปเดตล่าสุด: 8/19/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer I $16.8K
Software Engineer II $29.7K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $63.5K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$20.3K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$67.1K
ผู้จัดการโปรแกรม
$42.9K
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at 1mg is ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $67,135. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 1mg is $36,319.

