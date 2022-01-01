ไดเรกทอรีบริษัท
15Five
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

15Five เงินเดือน

เงินเดือนของ 15Five อยู่ในช่วง $133,000 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $180,900 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ 15Five. อัปเดตล่าสุด: 8/27/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $143K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $133K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$181K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ 15Five การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

มีคำถาม? ถามชุมชนของเราได้เลย

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อพูดคุยกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำด้านการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

เยี่ยมชมตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ 15Five คือ ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $180,900 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ 15Five คือ $143,400

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ 15Five

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Beekeeper
  • Businessolver
  • Genesys
  • Avanade
  • Juniper Square
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ