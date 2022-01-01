15Five เงินเดือน

เงินเดือนของ 15Five อยู่ในช่วง $133,000 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $180,900 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ 15Five. อัปเดตล่าสุด: 8/27/2025
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ 15Five การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)
