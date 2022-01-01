ไดเรกทอรีบริษัท
10x Genomics
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

10x Genomics เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน 10x Genomics ตั้งแต่ $92,859 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ผู้จัดการสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ต่ำสุดถึง $477,375 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ 10x Genomics. อัปเดตล่าสุด: 8/19/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $332K

วิศวกรประกันคุณภาพซอฟต์แวร์

วิศวกรเครื่องกล
Median $230K
วิศวกรชีวการแพทย์
$120K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$347K
ผู้จัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
$92.9K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$203K
กฎหมาย
$375K
การดำเนินงานการตลาด
$285K
วิศวกรทัศนศาสตร์
$219K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$159K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$353K
นักสรรหาบุคลากร
$214K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$477K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at 10x Genomics is ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $477,375. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 10x Genomics is $230,000.

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ 10x Genomics

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Verily
  • MobileIron
  • JFrog
  • Extreme Networks
  • Natera
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ