10x Banking
10x Banking เงินเดือน

เงินเดือนของ 10x Banking อยู่ในช่วง $112,746 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $317,800 สำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ 10x Banking. อัปเดตล่าสุด: 8/31/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $113K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$318K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$162K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$123K
สถาปนิกโซลูชั่น
$198K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ 10x Banking คือ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $317,800 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ 10x Banking คือ $162,499

