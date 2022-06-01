ไดเรกทอรีบริษัท
10Pearls
10Pearls เงินเดือน

เงินเดือนของ 10Pearls อยู่ในช่วง $15,393 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $45,328 สำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ 10Pearls. อัปเดตล่าสุด: 8/31/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $18.4K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$15.4K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$45.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ 10Pearls คือ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $45,328 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ 10Pearls คือ $18,425

