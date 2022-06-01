ไดเรกทอรีบริษัท
1-800-FLOWERS.COM เงินเดือน

เงินเดือนของ 1-800-FLOWERS.COM อยู่ในช่วง $21,142 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $70,350 สำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานการตลาด ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ 1-800-FLOWERS.COM. อัปเดตล่าสุด: 9/7/2025

$160K

การตลาด
$61.3K
การดำเนินงานการตลาด
$70.4K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$21.1K

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ 1-800-FLOWERS.COM คือ การดำเนินงานการตลาด at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $70,350 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ 1-800-FLOWERS.COM คือ $61,305

