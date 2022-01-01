ไดเรกทอรีบริษัท
Staples
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

Staples เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Staples ตั้งแต่ $26,722 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ การขาย ที่ต่ำสุดถึง $283,575 สำหรับ นักวิเคราะห์การเงิน ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Staples. อัปเดตล่าสุด: 8/7/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $135K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $98.5K
การขาย
Median $26.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $138K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $66.4K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$119K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$69.7K
นักวิเคราะห์การเงิน
$284K
การตลาด
$49.8K
ผู้จัดการโครงการ
$96.5K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
$40.2K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$175K
สถาปนิกโซลูชัน
$145K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$101K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Staples คือ นักวิเคราะห์การเงิน at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $283,575 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Staples คือ $99,500

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ Staples

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Digital River
  • Foursquare
  • Mozilla
  • Collective Health
  • Athenahealth
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ