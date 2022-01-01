ไดเรกทอรีบริษัท
SITA
SITA เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน SITA ตั้งแต่ $24,684 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิเคราะห์การเงิน ที่ต่ำสุดถึง $129,723 สำหรับ การพัฒนาธุรกิจ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ SITA. อัปเดตล่าสุด: 8/9/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $47.7K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$97.8K
การพัฒนาธุรกิจ
$130K

นักวิเคราะห์การเงิน
$24.7K
ที่ปรึกษาการจัดการ
$49.5K
การตลาด
$125K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$37.5K
ผู้จัดการโครงการ
$85.4K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
$64.2K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$48.7K
สถาปนิกโซลูชัน
$47.4K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ SITA คือ การพัฒนาธุรกิจ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $129,723 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ SITA คือ $49,525

