Sally Beauty Holdings
Sally Beauty Holdings เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Sally Beauty Holdings ตั้งแต่ $58,800 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ต่ำสุดถึง $129,350 สำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Sally Beauty Holdings . อัปเดตล่าสุด: 8/8/2025

$160K

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$58.8K
การตลาด
$68.6K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$116K

วิศวกรซอฟต์แวร์
$129K
นักวิจัย UX
$113K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Sally Beauty Holdings คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $129,350 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Sally Beauty Holdings คือ $112,700

