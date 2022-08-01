ไดเรกทอรีบริษัท
Saks Fifth Avenue
Saks Fifth Avenue เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Saks Fifth Avenue ตั้งแต่ $72,471 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ต่ำสุดถึง $280,500 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Saks Fifth Avenue. อัปเดตล่าสุด: 8/8/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $200K
นักบัญชี
$95.5K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$79.6K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$156K
นักออกแบบกราฟิก
$90.5K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$72.5K
การตลาด
$114K
การดำเนินงานการตลาด
$151K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$144K
นักสรรหาบุคลากร
$91.8K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$281K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Saks Fifth Avenue คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $280,500 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Saks Fifth Avenue คือ $114,425

