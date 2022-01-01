ไดเรกทอรีบริษัท
SAIC
SAIC เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน SAIC ตั้งแต่ $40,768 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ต่ำสุดถึง $651,379 สำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ SAIC. อัปเดตล่าสุด: 8/7/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

วิศวกรเครือข่าย

วิศวกรระบบ

วิศวกรDevOps

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
สถาปนิกโซลูชัน
Median $220K

สถาปนิกคลาวด์

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $125K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
Median $177K
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
$131K
วิศวกรอากาศยาน
$84.6K
การดำเนินงานธุรกิจ
$142K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$75.3K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$40.8K
วิศวกรไฟฟ้า
$230K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$161K
ทรัพยากรบุคคล
$147K
ที่ปรึกษาการจัดการ
$121K
วิศวกรเครื่องกล
$104K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$651K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$191K
ผู้จัดการโปรแกรม
$166K
ผู้จัดการโครงการ
$169K
การขาย
$124K
วิศวกรขาย
$136K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$177K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ SAIC คือ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $651,379 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ SAIC คือ $135,675

